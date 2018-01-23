Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen emekli öğretmen gözaltına alındı

Kayseri’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı öne sürülen emekli öğretmen gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma sonucunda emekli öğretmen olduğu belirlenen A.U.O'yu gözaltına aldı.

Terör örgütü propagandasını içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen A.U.O'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA