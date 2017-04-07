“Şov değil, özgürlüğümün peşindeyim”

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün il imamı Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşmasına dün de devam edildi.

Boydak Holding eski Ceosu Memduh Boydak dünkü savunmasında hakkında açılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek; “Bu şirkete babam 60, ben ise 27 yıl hizmet verdik. Bunca yıllık emeğimiz boşa gitti. Vatan, millet, devlet yararı için çalıştık. Medyada bizimle ilgili haberler çıkıyor. Ne olduğu anlaşılmayan kesin olmayan suçlarla anılıyoruz. Bu da bizi çok derinden üzüyor. 3 şey istiyorum; Onurumu, mülkiyet hakkımı ve özgürlüğümü. Şov derdinde değilim. Özgürlüğümün peşindeyim. Bu yüzden tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi istiyorum” diye konuştu.







“Ağrılarım var, tahliyemi istiyorum”

Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak ise sağlık sorunları olduğunu belirterek; “8 buçuk aydır tutukluyum. Ameliyat oldum. Ağrılarım var. Çok zorlanıyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum” dedi. Öte yandan dava diğer sanıkların dinlenmesi için 7-8-9-10 Ağustos 2017 tarihine ertelendi. (Haber: Ramazan KARAKUŞ)