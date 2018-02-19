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Soyağacı gündeme oturdu  

Türkiye’de e-devlet üzerinden hizmete giren soyağacı sorgulama uygulamasına yoğun ilgi olduğu belirlendi.  Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, vatandaşların soylarını öğrenmek için  başvurduğu Alt-Üst Soy Bilgisi sorgulaması hizmete açıldığı ilk günden kilitlendi.

Soyağacı gündeme oturdu  

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yürürlüğe giren uygulamaya ilk gün milyonlarca insan ulaşmak isteyince sistem geçici olarak askıya alındı. Daha sonra tekrardan hizmete açılan uygulamaya 10 milyondan fazla vatandaşın giriş yaptığı belirlendi.
 
3 bin haber
 Vatandaşların soylarını öğrenmek için girdiği uygulamadan aldıkları çıktıları özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine açıklama yapan yetkililer bunun tehlikeli olabileceğini ve bu yüzden mağduriyetler yaşanabileceğini açıkladı. Medyada konuyla ilgili çıkan haberleri inceleyen Interpress’in verilerine göre uygulamanın başladığı günden bu yana medyaya 2 bin 987 haber yansıdığı tespit edildi.
 
(Kurum haberi)
 
 

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Soyağacı
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