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Soyağacı sorgulama sayfası kaldırıldı

Soyağacını sorgulamak isteyen binlerce kişinin turkiye.gov.tr ye girmek istemesi, sistemin saatlerdir kilitlenmesine neden oldu. Sayfa sabah saatlerinde ise kaldırıldı.

Soyağacı sorgulama sayfası kaldırıldı

Soyağacısorgulamak isteyen binlerce kişinin aynı anda turkiye.gov.tr adresine girmek istemesi, sistemi kilitledi.
 

Devlet uygulamasında dün yürürlüğe giren hizmet büyük ilgi gördü.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığa altında Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama bölümü kullanıma açıldı.

Soyağacı sorgulama hizmetinin yürürlüğe girdiğinin  medyada yayılması üzerine e-devlet sitesi kilitlendi.

Çok sayıda vatandaş, alt üst soy ağacı bilgisini öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresine girmeye çalıştı.
 

Dün öğlen saatlerinde sunulmaya başlayan servis, soyağacı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşların yoğun girişi nedeniyle, dün gece yarısına kadar hizmet veremedi. Ancak sunulmakta olan hizmet sabah saat 07:00 itibariyle kaldırıldı.



Medyada yer alan haberlerde, soyağacı sorgulamasında, ziyaretçilere 1800'lere kadar giden soyağaçlarını görme imkanı sunulduğu belirtiliyor.

Turkiye.gov.tr şifresi nasıl alınır?

Vatandaşlar ptt şubelerinden 2 lira karşılığında turkiye.gov.tr giriş şifresi alabiliyor. (dinihaberler.com)

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