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SOYSOP DESTEK HATTI KURULDU

E-Devlet’te yayınlanan “Alt-Üst Soy Sorgulama” uygulaması yüzünden travma yaşayıp bunalıma girenler için “Alo 999 Soysop Destek Hattı” kuruldu. Hatta görevli psikologlar, sonuca bir türlü ulaşamayanlar ile soyunu sopunu öğrenince hayal kırıklığı yaşayanlara 24 saat hizmet verecek.

SOYSOP DESTEK HATTI KURULDU

E-Devlet’te başlar başlamaz çöken, daha sonra talep edenlerin telefonları veya e-mail adreslerine gönderilen soy-sop bilgileri bazı kişi ve ailelerde büyük üzüntülere yol açtı. Soyunun bildiğinden çok farklı olduğunu öğrenen birçok kişi kimlik bunalımı yaşarken, bazıları da şoka girdi.

Ermeni papazın yaşadığı büyük şok!
Yedi göbek önceki atasının Müslüman bir Türk olduğunu öğrenen Kayseri Ermeni Surp Krikor Kilisesi papazı Ohannes Kaşıkçıyan görevinden istifa ederek ihtida töreniyle İslamiyet’i seçti. Kaşıkçıyan’ın törenden sonra imam olmak için Diyanete başvurduğu öğrenildi.

Kirkor bunalımı
Kayseri’nin has yerlisi olmakla öğünen Şaban Asiloğlu da sonuçları öğrenince büyük şok yaşadı. Şeceresinde ‘Kirkor Asilyan’ ismini gören Asiloğlu, sucuk-pastırma dükkanında pastırma doğrama bıçağıyla harakiri yapmaya kalktı. Hastaneye yetiştirilen Asiloğlu’nun “Kirkor, Allah cezanı versin Kirkor! Başına kriko düşsün Kirkor! Beni köylülere rezil ettin Kirkor!” diye sayıkladığı öğrenildi.

Dedesi Rum çıkan milliyetçi
Büyük büyük dedesinin “Anastas” isimli Kıbrıslı bir Rum olduğunu öğrenen ve bunalıma giren Mersin’in Türkoğlu beldesi MHP İlçe Başkanı Mete Öztürk ise görevinden ve partisinden istifa etti. İnzivaya çekilen Öztürk’ün en son Akdeniz sahilinden Kıbrıs Beşparmak Dağları’na doğru baktığı görüldü.

Meçhul ata
Gelen bilgilerde atalarının “meçhul” olduğunu öğrenenlerin travması daha büyük oldu. Bu konuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıp detaylı bilgi isteyenlere ise “Meçhule razı ol! Fazla karıştırma” mesajı geldi.

Irkçılığa kapak!
Gelişmeleri gazetemize değerlendiren Dinler Tarihi Uzmanı Halim Selim ise “Yıllardır asil ırk, asil kan söylemleriyle uyutulduk. Oysa, Orta-Asya’dan Anadolu’ya gelene kadar ne çok karıştığımız ortadaydı. Bu sayede resmen ortaya çıktı.  Güzel uygulamayı başlatıp ırkçılara kapak yapanlardan Allah razı olsun!” dedi.

İkametgah, nüfus sureti ve soysop kağıdı
Öte yandan son gelişmeler üzerine bazı özel firmaların, işe başlarken istenen evraklar arasına soysop kağıdını da ekledikleri gelen bilgiler arasında…

Rıfat Yörük / Asparagas haber



 

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