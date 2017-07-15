Soysuzun oyunlarına karşı göreve hazırız

Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, 2 Nolu Şube Sekreteri Savaş Saçmalı, Merkez Çelik A.Ş. Baş temsilcisi Mehmet Kocabaş ve temsilciler, Mondi A.Ş. Baş temsilcisi Ömer Demir ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Darbe Girişiminde vatan hainlerine geçit vermeyen, canını hiçe sayarak şehit olan Piyade Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Kıyak, burada yaptığı açıklamada, “Şu çok net bilinmelidir ki, vatan savunması söz konusu olduğunda Kahraman Ömer Halisdemir gibi hepimiz canımızı vermeye hazırız. Vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah Rahmet eylesin” dedi.

Kurum Haberi

