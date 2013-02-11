Sözcü Gazetesinin Kayseri İle İlgili Haberine Tepki

Açıklamada sendikanın, Kayseri İl Özel İdaresi'nde tek yetkili işçi sendikası olarak, Kayseri Valisi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği başta olmak üzere, üst düzey yöneticileri ile daima iletişim içinde olduğu ifade edilerek, ''2005 yılından beri tanıdığımız Sayın Atsız, işçiler ve sendikamızın Anayasal ve yasal haklarına tahammül göstermemiş, çalışanlara karşı dostça olmayan tutumları nedeniyle sıkça Kayseri İl Özel İdaresi'nde çalışma barışını bozucu yaklaşımlar sergilemiştir. Kurumda geçerli toplu iş sözleşmesini yok sayan, keyfi görevlendirmeler yapan, işçileri ve İl Özel İdare yöneticilerini dahi ilçelere sürgüne gönderen, keyfi olarak daire başkanlarını değiştiren uygulamalarına çokça tanıklık ettik. Sayın Atsız, Türkiye’nin tüm özel idarelerinde toplu iş sözleşmesi imzalanıp herkes çalışmasını yürütürken Kayseri’de toplu iş sözleşmesinin sürüncemede bırakılması, çalışanların psikolojik baskı altına alınması, ödemelerin geciktirilmesi ve nihayet İl Özel İdaresi'ne grev kararı asılmasına kadar gerilimin tırmandırılmasına sebebiyet vermiş bir bürokrattır'' ifadeleri kullanıldı.

Yol-İş Sendikası Kayseri 2 Nolu Şubesi'nin yaptığı açıklamada, ''Diğer taraftan, Kayseri İl Özel İdaresinde şahsına 2 makam odası döşeten, 3-4 makam arabası kullanan Sayın Atsız; kurum işçilerini ve araçlarını da özel villasında çalıştırmıştır. Bu uygulamaların kurum içinde ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açtığı bilinmektedir'' denildi.

Kayseri Valiliğine Şerif Yılmaz atandığında, ilk çalışmalarından birinin, kuruma huzur ve çalışma barışı getirmek adına toplu iş sözleşmesini imzalamak olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız ile Türk-İş Genel Başkanı Sayın Mustafa Kumlu da onur konuklarımız olarak imza törenine katılmışlardır. Sayın Vali’mizin çalışma barışı ve huzurunu esas alan hassasiyetlerini ve çabalarını görmezden gelme hakkımız yoktur. Daha sonra Sayın Atsız’ın 2 olan makam odası sayısı ile 3-4 olan makam aracı sayısını da olması gerektiği gibi, 1’e düşürdüğünü kurum içinden öğrendik. Göreve geldiğinden beri, Kayseri ‘de kurum içinde huzur ve çalışma barışının yanında, hakkın ve hukukun savunucusu olmuş Sayın Vali’mizin devlet adamı kimliğine yakışır ve çalışanların kalbi desteğini alan uygulamalarının belli çıkar odaklarını rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle konunun Gül-Erdoğan çekişmesi olarak sunulması, Sayın Vali’mizin yıpratılmasına yönelik bir çabanın ürünü olduğu düşünülmektedir. Sayın Valimiz; Kayseri de hem Cumhurbaşkanımızı hem de Başbakanımızı dolayısıyla devletimizi temsil etmektedir.''