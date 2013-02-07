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Sözleşmeli personele kadro müjdesi

Faruk Çelik, belediyelerde sözleşmeli çalışan personelin kadro alacağı tarihi açıkladı...

Sözleşmeli personele kadro müjdesi
Belediyelerde 18 bin sözleşmeliye kadro için yeni bir çalışma başlatılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik çalışma yapılması için talimat verdiği bilgisini verdikten sonra harekete geçen Bakan Faruk Çelik, ''Yasama yılı kapanmadan önce halledeceğiz'' dedi.
BAKAN AÇIKLADI

Samanyolu Haber Televizyonu'nda, Günlük Özel programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, belediyede sözleşmeli çalışanların kadro alacağı tarihi açıkladı.
SÖZLEŞMELİLERE KADRO VERİLECEK TARİH

Yerel yönetimlerde çalışanlarla ilgili bir sorunun olmadığını bu çalışanların kadroya alınacağını belirten Çelik, tarih vererek şöyle konuştu:

"Bu ay mı? Bu dönem içinde olacak. Şubat ayında olmaz demiyorum. Bu dönem dediğim 30 Haziran'a kadar. Yasama yılı kapanmadan önce. Bunu neye dayanarak söylüyorum Sayın Başbakanımızın böyle bir sözünün olduğunu taraflar bize söylediler. Konuyu ben Sayın Başbakanımıza taşıdım, sözünü doğruladı. Fakat bu arada Devlet personellerinin 657 ile ilgili tümden değerlendirmeler, Çalıştaylar yapılırken acaba sözleşmelik sistemini tümden mi gözden geçirsek diye bir çalışmayı da yürütüyoruz bir yandan. O yüzden tümden aceleci davranmadık.''
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