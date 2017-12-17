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SP vatandaşın derdine çözüm arıyor 

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, ‘fikir duvarı’ çalışması ile vatandaşın derdine çözüm arıyor. 

SP vatandaşın derdine çözüm arıyor 

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Bürüngüz Camii önüne kurduğu ‘fikir duvarı’ çalışması ile muhalefeti sahada yapmaya başlayacağının sinyalini verdi. 
1 gün süren etkinlikte, vatandaşlar ‘fikir duvarı’na sıkıntılarını ve önerilerini yazdılar. SP Kayseri İl Başkanlığı yetkilileri de, vatandaşın görüş ve önerilerini gerekli mercilere iletecek.



“Muhalefeti sahada yapacağız”
Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Parti olarak Meclis’te bulunmadıkları için, sahada muhalefet yapacaklarını; ‘fikir duvarı’ çalışmasının da sahadaki muhalefet etkinliklerinden ilki olduğunu söyledi. Manevi değerlere önem veren bir parti olarak Kayseri’de gördükleri en önemli problemin ‘toplumsal cinnet hali’ olduğunu belirten İl Başkanı Arıkan, “Son yıllarda Kayseri’de meydana gelen ve daha çok kadına, çocuğa, yaşlı ve engelliye, özetle dezavantajlı gruplara yönelen fiziksel ve cinsel şiddet olaylar en çok da ‘önce ahlak ve maneviyat’ söylemiyle yola çıkan bir siyasi hareket olan Saadet Parti’mizin gündemini oluşturmaktadır. İnsanlarımızın iletişimsizliği ve birbirlerinden haberdar olmayışları bizim için önemli bir sıkıntı olarak karşımızda durmaktadır. İnsanların bu duruma gelmelerinin nedenleri sorgulanmalıdır. Bu konuda ilgili kurumları duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.




“En önemli sorun toplumsal cinnet hali”
Farklılıkları zenginlik olarak görmenin, iletişimsizlik sorunu ortadan kaldıracağına inandıklarını dile getiren İl Başkanı Arıkan, konuşmasının ardından ‘fikir duvarı’nda ilk paylaşımını yaptı. Arıkan’ın paylaşımı şu şekilde:



“Kayseri’nin bugün en önemli sorunu ‘toplumsal cinnet hali’dir. Çözüm önerimiz, ‘ahlak ve maneviyat’ diyen insanların iş başına getirilmesidir.”
İHA

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Saadet PartisiSPBürüngüz CamiiKayseriIl BaşkanlığıMahmut Arıkan
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