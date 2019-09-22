Sporcular ve protokolden bisiklet turu

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlik kapsamında, Erciyes Kayak Merkezi’nde kamp yapan 10 ülkeden 100 sporcu Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle şehir merkezinde bisiklet yarışına katıldı.







Etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.







Vali Şehmus Günaydın yarış öncesi yaptığı konuşmasında, Erciyes Dağı’nın birçok sporun yapılacağı bir kamp merkezi olduğunu belirterek, “Birçok spor dalında dünyanın en önemli kamp merkezi olması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı, AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız ise yarışmacılara başarılar dileyerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni de düzenlenen bu etkinlikten dolayı tebrik etti.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Türkiye'nin en gözde merkezi olan Erciyesimizde 10 ülkeden 100 sporcu 10 gündür burada kamp yapmaktadırlar. Şuanda da Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 10 ülkeden 100 yarışmacı bu yarışmaya katılıyor. Kayserimizin bundan sonraki süreçte yüksek irtifa merkezi olmaya devam edeceğini, sadece bisiklet, motosiklet ya da jimnastik alanı ile değil, futbolun da merkezi olacağını belirtiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışa Cumhuriyet Meydanı’nda start verildi ve motorize hakemler eşliğinde yarış başladı. Yarış, Kayseri MİX AVM önünde sona erdi.







Yarışmacıların ardından Kayseri protokolü ve her yaştan vatandaş da bisiklet turu yaptılar.



