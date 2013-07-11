Srebrenitsa Katliamının 18. Yılı

Dernek Başkanı Naşit Eslik, düzenlediği basın toplantısında, ''1995 yılında Bosna’da yaşanan Srebrenitsa katliamında 8 bin 732 Boşnak Müslüman kardeşimiz katledilmiştir.Bugün onların katledilişinin 18. yıl dönümüdür. Bu katliamın tek sebebi Boşnakların Müslüman oluşudur ve bu katliam Avrupa’nın göbeğinde işlenmiş bir katliamdır. İnsan haklarını savunan Avrupa ülkeleri sesini çıkarmamış, seyirci kalmışlardır. Yeni doğan bir yavruyu bile katletmişlerdir. Bu insanlığın neresine sığar? Nice analar, nice genç kadınlar çocuksuz kalmıştır. Biz bunu kınıyoruz. Bugün itibariyle bile 409 tane ceset bulunmuş ve toprağa verilmişlerdir. 1500 kişinin ise cesedi hala bulunamamıştır. Resmi kayıtlara göre 15 bini geçkin şehit verilmiştir. Srebrenitsa dünyaya örnek olsun, artık böyle şeyler yaşanmasın. Dünyada hala Müslümanlar katledilmekte, Müslüman kıyımı devam etmektedir. Biz bunlara son verilsin istiyoruz ve Müslümanların bir araya gelip topluluk kurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bosna’daki Müslümanlara yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye de teşekkür eden Eslik, “Bosna’da yaşayan Müslüman halka sahip çıkan ve oradaki yetimlere el uzatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye çok teşekkür ediyoruz. Kendisine minnettarız” diyerek sözlerini tamamladı.