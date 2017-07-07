"STK’lar adam yetiştirmeli"

Programa, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, Kayseri STK temsilci ve gönüllüleri ile Sakarya STK temsilci ve gönüllüleri katıldı.



Konuşmasında, Kayseri’deki STK’ların da katkılarıyla Mart 2016’dan bu tarafa toplamda 245 TIR’lık un ve gıda yardımını Suriye’deki mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimize gönderdiklerini, bu TIR’larla gönderilen yardımların her ay en az 10 TIR olacak şekilde devam ettiğini ve STK’lar ile güçlerini birleştirdiklerinde ortaya çok daha hayırlı işlerin çıkacağını belirten Sayın Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“STK’larımız, kendilerine dönük bir özeleştiri yapmalı ve Aslî görevleri ne ise ona odaklanmalıdırlar. Toplum olarak öncelikli sorunlarımızın başında, kendi çocuklarımızın İslamî ve ahlakî eğitimleri noktasındaki eksikliklerimiz gelir. Gençlerimizin ahlakî çöküntüleri ve dejenerasyona uğramaları konusunda büyük sorunlar olduğunu görüyoruz.



STK’larımızın, Sivil Toplum adına yapılacak şeylerin dışındaki işlerle uğraştıklarına şahit olabiliyoruz. ‘Adam yetiştirmek olmalı asıl gaye’ ve bunun içinde ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Fedakarlık duygusuyla ve adanmışlık ruhuyla hareket ve hizmet edecek adam bulmakta zorlanıyoruz gün geçtikçe. Bu, oldukça büyük bir sorundur.



Elimizdeki nimetlerin, imkanların kıymetini hakkıyla bilmez ve şükrünü yerine getirmezsek, bunların hepsi bir gün bizden tek tek geri alınır.”



STK’lara, İl Müftülüğünce yaptıkları faaliyetlerden örnekler vererek genel olarak belli başlı tavsiyelerde bulunan Sayın Güven, şu noktaların üzerinde özellikle durdu:

Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitebileceğimiz eğitim kurumlarımız, mekânlarımız, olabildiğince az.‘Biz açıyoruz ama rağbet olmuyor’ diyenleri duyuruyoruz, biliyoruz. Tamam, açıyoruz, güzel de; o açtığımız ortamlar, çocuklarımıza, gençlerimize hitap edecek vaziyette mi peki? 20-30 yıl öncenin çocukluğunun ve gençliğinin şartlarına göre hareket edilirse verim elde edilemez ki! Bugünün şartları gözetilerek çalışmalar yapıldığı zaman, yani bugünü dikkate alan bir dil ve üslup geliştirildiğinde ileriye dönük anlamlı bir iş yapılmış olunacaktır. Bu anlayışla yol alınmaya gayret edilmelidir.



Çocuklarımızı ve gençlerimizi, gelecek için yetiştirebilme şuurunda ve azminde olarak çalışmalar ortaya konulmalıdır. Bizler, Kayseri İl Müftülüğü olarak, bu amaca yönelik her camimizde ‘gençlik kolları’ oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz.”



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