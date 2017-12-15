STK’LARDAN KUDÜS YÜRÜYÜŞÜNE DAVET

ABD Başkanı Trump’ın uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararını, İslam Dünyasını ve insanlık vicdanını yok sayarak Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ilan ettiğini söyleyen Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş “ABD Başkanı bu kararı ile Filistin’de işgalci olup Müslümanları katleden İsrail’i memnun ederken, Tüm İslam âlemini, İslam tarihini, Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyanların haklarını da tanımadığını ilan etmiş oldu. Trump’ın kararı dünyanın hiçbir yerinde destek bulmadığı gibi, vicdanları sızlatıp hukuku çiğneyen bu karara karşı başta Kudüs ve Filistin olmak üzere Dünyanın tüm kıtalarında protesto gösterileri yapılarak reddedildi.” dedi.



“İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararlarını destekliyoruz”

Filistin’de kararı protesto etmek için sokaklara çıkan silahsız insanlara karşı İsrail güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak saldırması sonucu onlarca insanın hayatını kaybettiğini ve başta çocuklar olmak üzere yüzlerce insanın yaralandığını hatırlatan Ahmet Taş, ”Başkan Trump’ın adaletsiz, hukuksuz, vicdanları sızlatan kararının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı, dönem başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile 13 Aralık Çarşamba günü büyük bir katılımla İstanbul’da toplandı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlar Platformu olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs’ü Filistin’in başkenti olduğu kararını saygı ile karşılıyor, destekliyor ve ABD’nin Filistin barış görüşmelerinde tarafsızlığını kaybettiği için yer almaması kararını da yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.



“Yürüyüşe tüm Kayserilileri davet ediyoruz”

İsrail’in silahsız Filistinlilere karşı başlattığı zulüm derecesindeki saldırıları bir an önce durdurulması, akan kanın sona ermesi için Birleşmiş Milletleri ve İslam İşbirliği Teşkilatını inisiyatif almaya davet eden Taş, “Kudüs davasına sahip çıkma adına daha önce yaptığımız programlara ek olarak; yarın saat 13.30’da Kartal Şehitliği’ndeki Kuran-ı Kerim tilaveti ve duadan sonra Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam edecek olan Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüşü ve sonundaki basın açıklamasına, yaşlı-genç, köylü-şehirli, kadın-erkek, tüm halkımızı ve sivil toplum kuruşlarını bayraklarıyla birlikte katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği Kudüs Mitingine tüm Kayseri halkımızın katılımını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



“Geri adım atılana kadar meydanlardayız”

Memur- Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan da, İslam İşbirliği Teşkilatını görüşmesinde Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğuyla ilgili kararlar çıktığını ama henüz ABD ve İsrail’in geri adım atmadığını belirterek şunları söyledi:

“ABD ve İsrail geri adım atıncaya kadar Türkiye’de meydanları, alanları boş bırakmamamız lazım. Onu için yarın Kartal Şehitliği’nde başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanacak olan yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyoruz. Orada Türk ve Filistin bayrakları dağıtacağız. 17 Aralık Pazar günü de Tandoğan Meydanı’nda saat 13.00’da Memur-Sen, Hak-İş, ÖNDER gibi STK’ların düzenlemiş olduğu mitinge illerimizden katılım olacak. Biz de Kayseri’den mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz otobüsle sabah saatlerinde Ankara’ya götüreceğiz.

Otobüslerimiz en geç saat 07.00’da Kurşunlu Camii önünde hareket edecek. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımızın bugün 17.00’a kadar bize gitmek istediklerini bildirmeleri gerekiyor. Ona göre otobüs ayarlayacağız.”

Haber: Tuba Köksal

