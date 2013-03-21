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Strasburg'dan Özhaseki'ye Davet

Mimarlar, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla Kayseri'nin kardeş şehirlerinden Strasburg'ta gerçekleşen çalıştayın 25 Mart'ta açıklanacak sonuç bildirgesine Kayseri'den de katılım olacak.

Strasburg'dan Özhaseki'ye Davet
Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi temsilen Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Ortaköylüoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan katılacak.
Kayseri ile Fransa'nın Strasburg şehri arasında imzalanan kardeş şehir anlaşması meyvelerini vermeye devam ediyor. Kardeş şehir ilişkileri kapsamında 15-24 Mart tarihleri arasında Kayseri'den 18 kişilik bir ekibin katılımıyla Strasbug'un tarihi mekanlarında gerçekleşen çalıştayın sonuç bildirgesi, 25 Mart'ta düzenlenecek bir resepsiyonla açıklanacak.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ekim ayında Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Strasburg Belediyesi ve Ensas Strasburg Ulusal Mimarlık Yüksek Okulu işbirliği ile Kayseri'de 'Germir Çalıştayı' düzenlenmişti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen resepsiyona katılacak olan Ortaköylüoğlu ve Durukan, Strasburglu yetkililerle kardeş şehir ilişkileri kapsamında gelecekte yapılacak çalışmaların takvimini de oluşturacak.
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