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'Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs semalarındayız'

Ürdünlü pilot 'Kudüs' anonsu yüzünden ABD'de gözaltına alındı

'Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs semalarındayız'

Ürdünlü pilot 'Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs semalarındayız' anonsunu yaptığı belirtildi.

Ürdün'den ABD'nin New York kentine giden yolcu uçağının pilotu, ABD John Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yousuf Da'aja adındaki Ürdünlü pilotun, sefer sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için gözaltına alındığı öğrenildi.



YOLCULAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Uçak New York'taki John F. Keneddy Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Ürdünlü bazı kaynaklar, uçakta yapılan Kudüs anonsuna ait kayıtları sosyal medyada paylaştı. 2015 yılında da benzer bir olay İspanya-Tel Aviv seferinde yaşanmıştı. İspanyol havayollarına ait bir uçağın pilotun "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu nedeniyleİsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. (timetürk.com-foto ensonhaber.com)

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