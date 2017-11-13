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Su kesintisi var

Bu mahallelerde oturanlar dikkat! KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, 14 Kasım Salı (yarın) günü Yavuzlar ve Yunus Emre mahallelerinde su kesintisi olacağı belirtildi.

Su kesintisi var

Su kesintisinin, içme suyu hat yenileme çalışmaları kapsamında yapılacağını kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan,  şunları söyledi:
“Yavuzlar mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren mevcut içme suyu hatları yerine, Ø200 mm çapında duktil içme suyu hattı yapıldı. Yeni yapılan Ø200 mm duktil içme suyu hattının işletmeye alınabilmesi için mevcut Ø160 PVC içme suyu hattı ile bağlantısı yapılacaktır. Bu çalışma sırasında da su kesintisi gerçekleştirilecektir.”
Su kesintisinin sabah saat 09:00’da başlayıp 15:00’a kadar süreceğini belirten Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi

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SU KESİNTİSİKASKİ
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