Suç mağdurlarına devletten tazminat

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı Mağdur Hakları Tasarısı'nda, suçtan zarar görenlere devlet desteği öngören çok önemli bir madde de yer alacak. Yeni yılla birlikte TBMM'ye sevk edilmesi beklenen tasarıda, cinayet, şiddet, tecavüz gibi ağır suçların mağdurlarına devlet tarafından tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme de bulunuyor. Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, “mağdur tazminatı” hakkında şu bilgileri verdi:





TAZMİNATI DEVLET ÖDEYECEK

Tasarıda cinayet sonucu yaşamını yitirenlerin birinci derece yakınlarına, tecavüz ve şiddet mağdurlarıyla işlenen suç nedeniyle çalışamaz duruma gelen mağdurlara, devlet tarafından tazminat ödenmesini öngören düzenleme de yer alacak. Tasarının yasalaşması halinde, suçtan kaynaklanan mağduriyet devletin ödeyeceği tazminatla hafifletilmeye çalışılacak. Cebinde hiç parası olmayan suç mağduru, asgari ücretin yarısı kadar bir ödemeyle acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek.





İŞ İMKANI SAĞLANACAK



Suç mağdurunun istihdamı için düşünülen sistem İş Kanunu'da yapılacak değişiklikle uygulamaya girecek. İş Kanunu'nda yer alan “yüzde 2 oranındaki eski hükümlü çalıştırma”veya “engelli çalıştırma” düzenlemesinin bir benzeri de, suç mağdurları için devreye girecek. Kamu ve özel sektör, belirlenecek oranda mağduru istihdam etmek zorunda olacak. Mağduriyeti sebebiyle işsiz kalanlar tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden işe yerleştirilecek. (AKŞAM.COM.TR.)