SUİSTİMAL KOTA GETİRDİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan meclis toplantısında gündemdeki 49 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşların durumu da görüşülürken, yüzde 6’lık oranda suiistimal gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilirken, bu durumun aylık 70 bin TL zarara yol açtığı bildirildi. Bu sebeple 65 yaş üstü kart kullanımın aylık 100 binişle sınırlandırılmasına karar verildi.

14 Mayıs 2019 Salı 12:33