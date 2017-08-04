Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Kayseri Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle, baraj altında kalan Kuşçu Köyü tekrar gün yüzüne çıktı.

Sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Kayseri’de 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar Yamula Barajı’nın sularının çekilmesine neden oldu. Suların çekilmesiyle, baraj yapılırken altında kalan Kuşçu Köyü görünmeye başladı.



Orda bir köy var, uzakta...
Suların çekilmesiyle köyüne hasret giderdiğini dile getiren Kuşçu Köyü sakinlerinden Ali Sevim, “Her yıl bu zamanlarda köyümüz görünür hale geliyor. Buraları görünce de ister istemez bir duygusallık yaşıyoruz. Çocukluğumuz bu sokaklarda geçti sonuçta. Şimdi sular altında kalan Belediye binasında çalıştım yıllarca. Anılarımız çok bu sokaklarda, çocukluğumuzda oyun oynadık, gençliğimizde dolaştık” dedi.
Ali Sevim, Kuşçu Köyünün diğer sakinlerinin de buraları görmesini istediğini söyledi.



Yamula Barajı hakkında
Kızılırmak Nehri üzerinde Kayseri’nin 25 km. kuzeybatısında Yemliha Köyü yakınlarında yer alan Yamula Barajı 27 Aralık 2003 tarihinde su tutmaya başlanmıştır. Yamula Barajı 65 kilometre x 10 kilometre boyutlarında büyük bir göl görünümündedir. Baraj gölünde, her yıl yelkenli, kürek, yüzme, off-shore ve kano yarışları düzenlenmektedir. Baraj gölü oluşmaya başladıktan sonra Kuşçu Köyü sular altında kaldı ve köy daha yukarılara taşındı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kuşçu KöyüYamula Barajı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.