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Sümer Lisesi Fen Lisesi Olacak

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sümer Lisesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren fen lisesi olarak öğrenci alacağını bildirdi.

Sümer Lisesi Fen Lisesi Olacak

Elmalı, yaptığı yazılı açıklamada, Sümer Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren fen lisesi statüsünde öğrenci kabul edeceğini belirterek, okulun bu şekilde kademeli olarak fen lisesine dönüşeceğini kaydetti.

Okulda bu yıl fen lisesi statüsünde eğitim öğretim verilecek 4 şube açılacağını ve 120 öğrencinin kabul edileceğini dile getiren Elmalı, şunları ifade etti: 

"İlimizde eğitimin kalitesinin üst seviyelere çıkması için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bizlere bu çalışmamızda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, milletvekilleri ve belediye başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim."



Anadolu lisesinin ismi belirlendi

Elmalı, Kocasinan ilçesinde yaptırılan 24 derslikli Anadolu lisesinin adının da belirlendiğini aktardı.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte açılışı yapılacak okula, eğitimci ve şair Mehmet Akif İnan'ın adının verildiğini belirten Elmalı, şunları kaydetti: 

"Onunda hayalinde iyi nesiller yetiştirmek vardı. Onun için hep fazilet mücadelesi yaptı. Mehmet Akif İnanmerhumun adını taşıyacak olan okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuz ilk yıl 204 öğrenci alacak. Önemli olan iyi nesiler yetiştirmektir. İnşallah buradan da güzel nesiller yetişecek çünkü Mehmet Akif İnan, edep timsali ve kendisini edeple yoğuran bir insandı. Milli eğitime, Mehmet Akif İnan'ın katkıları hiçbir zaman unutulmaz."

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