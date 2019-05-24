Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sürgün Dualarla Anıldı

Rus Çarlığı’nın 1864 yılında Çerkesleri yurtlarından etmesinin 155. yıldönümünde Birleşik Kafkasya Derneği’nde, sürgünde hayatını kaybedenleri anmak adına Kur’an’ı Kerim okundu ve dua edildi.  

Sürgün Dualarla Anıldı
İlgili Galeriye Git

21 Mayıs 1864 Çerkes sürgünü ile ilgili Birleşik Kafkasya Derneği’nde Kur’an’ı Kerim okundu ve dua edildi. Sürgünü anlatan sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
 


Programda Hamit Yüksel’in sürgün hakkında bilgilendirici konuşma yapmasının ardından Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü duygu dolu bir konuşma yaptı. Başkan Görücü konuşmasında, birlik ve beraberlik duygularına vurgu yaparken, “Rus Çarlığı dönemindeki bu zulmün eşi benzeri yok. Allah kimseye böyle bir zulüm göstermesin. O sürgün döneminde 2 milyona yakın kişi yerlerinden edildiler. Osmanlı topraklarına ise sadece 750 bin kişi ulaşabilmişti. Bu vesileyle sürgünün yıldönümünde, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Görücü’nün konuşmasının ardından Kafkasya’dan gelerek, etkinliğe katılan Hüseyin Şidov tarafından Cemil Görücü’ye plaket takdim edildi.


 
İftar programı Suriye’den ve Kafkasya’dan gelen misafirler, onur kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri, iftarı veren iş adamlarının fabrika çalışanları ve çevre sakinlerinin katılımları ile gerçekleşti. Birleşik Kafkasya Derneği tarafından sürgünün yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlenmeye devam edecek.


Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kur’an’ı KerimBirleşik Kafkasya DerneğiRus ÇarlığıHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.