Sürgün Dualarla Anıldı

21 Mayıs 1864 Çerkes sürgünü ile ilgili Birleşik Kafkasya Derneği’nde Kur’an’ı Kerim okundu ve dua edildi. Sürgünü anlatan sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.







Programda Hamit Yüksel’in sürgün hakkında bilgilendirici konuşma yapmasının ardından Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü duygu dolu bir konuşma yaptı. Başkan Görücü konuşmasında, birlik ve beraberlik duygularına vurgu yaparken, “Rus Çarlığı dönemindeki bu zulmün eşi benzeri yok. Allah kimseye böyle bir zulüm göstermesin. O sürgün döneminde 2 milyona yakın kişi yerlerinden edildiler. Osmanlı topraklarına ise sadece 750 bin kişi ulaşabilmişti. Bu vesileyle sürgünün yıldönümünde, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Görücü’nün konuşmasının ardından Kafkasya’dan gelerek, etkinliğe katılan Hüseyin Şidov tarafından Cemil Görücü’ye plaket takdim edildi.







İftar programı Suriye’den ve Kafkasya’dan gelen misafirler, onur kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri, iftarı veren iş adamlarının fabrika çalışanları ve çevre sakinlerinin katılımları ile gerçekleşti. Birleşik Kafkasya Derneği tarafından sürgünün yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlenmeye devam edecek.





