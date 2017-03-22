Suriye'den Ateş Açıldı: 1 Asker Şehit
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolunda görevli bir asker şehit oldu.
22 Mart 2017 Çarşamba 11:29
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