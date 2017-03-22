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Suriye'den Ateş Açıldı: 1 Asker Şehit

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolunda görevli bir asker şehit oldu.

Suriye'den Ateş Açıldı: 1 Asker Şehit
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Hatay'ın  Reyhanlı ilçesinde  Suriye tarafından açılan ateş sonucu Bükülmez Karakolunda görevli bir askerin şehit olduğu bildirildi. (son dakika)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
AskerSuriyeTürkiye
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