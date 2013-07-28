Suriye yardım konvoyu uğurlandı

İyilikder öncülüğünde düzenlenen Suriye yardım konvoyu Kayseri’ye geldi. İstanbul’dan yola çıkan yardım konvoyu Türkiye’nin farklı illerini gezdi. Öğleden sonra Kayseri’ye ulaşan konvoy yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı.

Genel olarak Kuru gıda ve temel besin ihtiyaçlarıyla doldurulan kamyonlar Kilis Öncü Pınar sınır kapısından Suriye’ye giriş yapacak. İylikder olarak bu tür organizasyonlarla her daim kardeşlerimizin yanında olacağız diyen vakıf koordinatörü Atabay Çelik ‘ Duyarlı kardeşlerimiz ve hayırsever Kayserili vatandaşlarımızın desteğiyle Kayseri olarak Suriyeli kardeşlerimize karşı üzerimize düşeni yaptık. Tırımız bu gün yönetim kurulumuz, mütevelli üyelerimiz ve gönüllerimizin dualarıyla hareket etmiştir. Emeği geçen yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun’ ifadesinde bulundu.

Haber: (stajyer) Mesut Davarcı