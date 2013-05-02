SURİYE’DEKİ KATLİAM ‘MEYDAN’DA

Serginin açılışında konuşan Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Kahraman Calasın, Suriye'de halkın özgürlük taleplerine Baas iktidarı ve Beşar Esed'in silahla karşılık vermesi ile başlayan çatışmaların ve yapılan katliamların 3. yılına girdiğini belirterek, ''Bu süre içinde 100 bine yakın insan öldü, 50 binden fazla insan kayıp olup akıbetleri bilinmiyor. 200 bin kişi zindanlarda ömür tüketiyor, 250 bin kişi yaralandı, 1 milyondan fazla insan komşu ülkelere mülteci olarak sığındı, 4 milyondan fazla insan da ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kaldı'' dedi.



Suriye'deki çatışmalar ve bombalamalar sonucu şehirlerin, kasabaların, köylerin, camilerin, kiliselerin ve kalelerin yıkıldığını, ülkenin harabeye dönüp tarih ve kültürün yok edildiğini vurgulayan Clasın, ''Suriye insanı aç, Suriye insanı evsiz, Suriye insanı sahipsiz. Siyasi amaçlar uğuruna birbiri ile mücadele eden ve akan Müslüman ve insan kanına seyirci kalan bölge ve dünya devletleri, bir ülkenin insansızlaştırılmasına bir türlü çözüm bulmuyorlar'' ifadelerini kullandı.

