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Suriyeli anne ve bebeğinin katilleri ile ilgili yeni gelişme

Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadın Mefta Emani'nin ve 10 aylık bebeğinin katilleri savcılığın talebiyle güvenlik sebebiyle başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli cezeavine gönderildi.

Suriyeli anne ve bebeğinin katilleri ile ilgili yeni gelişme

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre katiller tek kişilik hücrelere konularak hem birbirleriyle hem de cezaevindeki mahkumlarla irtibatları kesildi. Cezaevi yönetimi katil zanlılarının kendilerine zarar vermeleri ihtimaline karşı da tedbir aldı.

Sakarya'da yaşayan 9 aylık hamile Mefta Emani, kocasıyla aynı fabrikada işçi olarak çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından evinden kaçırılarak cinsel saldırıya maruz kalmış 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülmüştü.

Yapılan soruşturmanın ardından Emani ve bebeğinin katil zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan vahşet neticesinde Sakarya'da büyük infial meydana gelmiş ve yüzlerce kişi adliye kapılarına dayanarak zanlıları linç etmeye çalışmıştı.

Soruşturmayı titiz bir şekilde yürüten savcılık soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve katil zanlılarının hakettiği cezayı almasının sağlanması için cezaevinde de bazı tedbirler aldı. Zanlılar Karacal ve Bay Sakarya'dan başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. (TİMETURK.COM)

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