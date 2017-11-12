Suriyeli çocukların “Polis Mesut abi”si

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Eroğlu, kente yerleşen Suriyeli sığınmacıların dertleriyle dertlenip mutluluklarına ortak oluyor.

Meslek hayatının 20 yılını geride bırakan Eroğlu, 4 yıldır görev yaptığı merkez Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı Mahallelerinde yaşayan Suriyelilerin sorunlarıyla aileden biri gibi ilgileniyor, sorunlarını çözmek için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor.





Suriyeli çocukların gördükleri her yerde "Polis Mesut ağabey" diye seslenip yanına koştuğu Eroğlu, onlarla futbol ve basketbol oynayıp zaman geçiriyor.

Görev yaptığı yerlerde, büyüğünden küçüğüne herkesin "Polis Mesut ağabey" diye hitap ettiği Eroğlu, sorumluluk alanına giren mahalle sakinlerinin her türlü sıkıntısını dinleyip çözüme kavuşturmak için elindeki ajandasına notlar alıyor.

Mesai saati bitimine kadar mahalle sakinleri ile beraber olan Eroğlu, buralardaki Türk ve Suriyelilerin huzur içerisinde yaşamalarından büyük keyif duyuyor.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, özellikle Suriyeli çocuklarla birebir ilgilenip onları suçtan uzak tutarak geleceğe umutla bakmaları için mücadele ettiğini söyledi.

Görev yaptığı 3 mahallede Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:







"Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve ve Osmanlı Mahallelerinde Suriye uyruklu vatandaşlar yoğunlukta yaşamaktadır. Ben de her gün bu bölgeye gelerek sokaklarda ve caddelerde Suriye uyruklu vatandaşlarla görüşüyorum. Bir sıkıntıları var mı diye çocuklarla sohbet ediyorum. Ayrıca eğitim gördükleri yerlerde de ziyaret edip zaman zaman onlara hediyeler getiriyorum. Bunun yanında Suriyeli esnafı da ziyaret ederek asayiş olaylarına yönelik bilgilendirmeler yapıyorum. Günümüz bu şekilde geçiyor."







Suriyeli Mustafa Hannura (11) Eroğlu ile sürekli görüştüklerini belirterek, "Mesut ağabeyi çok seviyorum. Okulda, camide nerede görürse hediyeler veriyor. Bazen beraber futbol maçı yapıyoruz. Saklambaç bile oynuyoruz. Tüm öğrenciler Mesut ağabeyi seviyor." dedi.







Ahmet Halil (14) ise polis memuru Eroğlu'nun kendisine Türkçe öğretmeye çalıştığını, basketbol, voleybol gibi oyunlar oynadıklarını ve kendisini çok sevdiklerini söyledi.

Nihat Hamad (25) da Eroğlu'nu aileden biri gibi gördüklerini anlatarak, "Mesut ağabey bizim arkadaşımız. Buraya geldiğimizden beri yanımıza gelip gitti. Sıkıntılarınız var mı diye bize sordu. Bir sıkıntı olursa haber edelim diye telefon numarasını bile verdi." ifadelerini kullandı.

AA