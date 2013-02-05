Suriyeli Muhaliflere Kayseri'den 50 Bin Hücum Yeleği

Kayseri'de hücum yeleği imalatı yapan Ahmet Uslu, olaylar ilk çıktığı zaman muhaliflerin kullanılmayacak tarzda ne kadar hücum yeleği varsa aldıklarını söyledi. Son zamanlarda muhaliflerin özellikle Kaleşnikof şarjör ceplerinin bulunduğu hücum yeleğini tercih ettiklerini söyleyen Uslu, "İlk zamanlarda şarjörleri ceplerinde taşıyan muhalifler, bizlerden özellikle Kaleşnikof şarjörü ceplerinin olduğu hücum yelekleri talep etti. Biz ilk etapta kendi siparişlerimiz olduğu için bu işe girmedik ama daha sonra bu talepleri karşılamak zorunda kaldık" diye konuştu.



Uslu, muhaliflerin taleplerini karşılayabilmek için hafta sonları da çalıştıklarını belirterek, 3 ay gibi bir süre içinde 2 bin 500'e yakın hücum yeleği üreterek aracı firmalara teslim ettiklerini söyledi.



Kayseri genelinde bu işi yapan 5 firmanın bulunduğunu ve tahmini olarak Kayseri'den yaklaşık 50 bin adet hücum yeleğinin Hatay'daki firmalara teslim edildiğini anlatan Uslu, "Kayseri dışında Gaziantep ve Kahramanmaraş ilinde de bu işi yapan firmaların sayısı çoğunlukta" dedi.



Uslu, Suriyeli muhaliflerin son zamanlarda balistik hücum yeleğine yöneldiklerini ifade ederek, "Biz ikinci derece ve üçüncü derece balistik hücum yeleği üretiyoruz. Suriyeli muhalifler son zamanlarda balistik hücum yeleği talebinde bulunuyor. Bu konuda biz de firmalara fiyat verdik ve şu anda beklemedeyiz" diye konuştu.



