Suriyeli mültecilerle ilgili internette yayılan 6 yanlış bilgi

1) Suriyelilere alışverişlerde yüzde 50 indirim sağlayan Ak Kart verildi iddiası

Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında dolaşan bir mesajda, İstanbul’daki IKEA mağazasından Suriyeli bir ailenin Ak Kart ile yüzde 50 indirimli alışveriş yaptığı iddia edildi.

IKEA’nın basın biriminden bir yetkili teyit.org‘a, söz konusu iddiaların müşteriler tarafından kendilerine iletildiğini belirterek şunları söyledi:

IKEA’nın herhangi bir mağazasında Ak Kart adıyla geçerli olan bir kart bulunmuyor. Mağazalarda Ak Kart adında bir kartın kullanıldığına dair de mevcut bir bilgi yok. Ama konuyu araştırmaya devam ediyoruz. Haberin yayılmasına neden olan kişiler hakkında da çalışılıyor.

Suriyeli göçmenlere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından yardım kartları veriliyor. Bu kartlara aylık yüklenen paralarla Suriyeli göçmenler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kızılay Kart ile ailedeki fert başına 100 TL yardım yapılıyor. Kartlar şu an sadece gıda alışverişleri için kullanılabiliyor. Bu kartların giyim, ev tekstili ya da bankalarda da kullanılabilmesi için çalışmalarımız var. Kızılay’ın, Suriyelilerin yaşadığı kamplar dışında farklı illerde ve merkezlerde de 1 milyon Suriyeli’ye ulaşma hedefi var.

AFAD ise teyit.org’a yaptığı açıklamada, AFAD Kart’ın kamp alanı içinde yaşayan Suriyelilere verildiğini, karta yüklenen yardım parasının yalnızca market alışverişlerinde kullanılabildiğini ve kartın herhangi bir indirim sağlamadığını söyledi.

2) Konya Büyükşehir Belediyesi Suriyelilere maaş bağladı iddiası

Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğraf ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyelilere maaş dağıttığı iddia edildi. “Sosyal Kart Bürosu” yazısının yer aldığı bir bina önünde toplanan bir grubun görüldüğü fotoğraf kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Ancak iddianın aksine Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart Bürosu aracılığıyla maaş değil, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin, gıda temizlik ve kırtasiye yardımlarını almalarına imkan sağlayan sosyal kart dağıtıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu karta belli miktarda para yatırarak kart sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Kart sahibinin kimlik bilgileri kart içine yükleniyor ve kart sahibi kişiler dışında kartın kullanılmasına izin verilmiyor.

Kişisel sosyal kartlarla belediye, ihtiyaç sahiplerine aylık 75 TL ila 150 TL’lik alışveriş imkanı sağlıyor.

3) Suriyelilerin tüp bebek tedavisinden ücretsiz yararlandığı iddiası

Sosyal medyada Suriyeli göçmenlerin tüp bebek tedavi masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödendiği iddia edildi. İddia ilk olarak FOX TV Ana Haber bülteninde 3 Şubat 2017’de Fatih Portakal tarafından dile getirildi.

İddianın gerçeği yansıtmadığını belirten SGK yetkilileri teyit.org’a yaptıkları açıklamada, SGK’nın Suriyeli göçmenlerin hiçbir sağlık giderini karşılamadığını, Suriyelilerin sağlık giderlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından karşılandığını belirtti.

Konu hakkında görüştüğümüz AFAD şunları söyledi:

AFAD olarak yalnızca Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyoruz. Bunun dışında kalan tüp bebek giderlerini, Hepatit C, protez gibi sağlık giderlerini karşılamıyoruz.

Suriyeli göçmenlerin aldıkları sağlık hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu linkten faydalanılabilir.

4) Suriyeliler istedikleri üniversiteye hiçbir koşul olmadan girebiliyor iddiası

Suriyeli göçmenler ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen pek çok iddiadan biri Suriyeli göçmenlerin istedikleri üniversiteye herhangi bir sınava girmeden yerleşebildikleri.

Ancak bu iddia doğru değil. Suriyeli göçmenler de diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi belirlenen şartlar kapsamında yatay geçiş yaparak ya da yabancı uyruklu öğrencilere uygulanan sınavlara girerek Türkiye’de eğitim alabiliyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş yapmak istedikleri üniversitelerin şartlarına uygun olmaları gerekli. Türkiye’de denkliği olan bir yüksek öğretim kurumuna geçiş sınavına daha önce kendi ülkelerinde girmiş olmaları ya da not ortalamasının girmek istediği üniversitenin belirlediği ortalamayı tutması bu şartlardan bazıları. Örneğin bazı üniversiteler, yabancı öğrencileri kendi yaptıkları sınavlara tabi tutarken bazı üniversiteler ise öğrencilerin not ortalamasına göre değerlendirme yapabiliyor. Her üniversitenin kabul edebilecekleri yabancı öğrenci için ise farklı kontenjanları bulunuyor.

5) Suriyeliler maaşlarını almak için PTT önünde kuyruğa giriyor iddiası

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin devletten maaş aldığı, bu yüzden PTT şubeleri önünde kuyruğa girdikleri yönündeki iddialar sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde sık sık dile getiriliyor.

İddiaların aksine Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde PTT önünde oluşan kuyrukların sebebi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından ihtiyacı olan göçmenlere sağlanan kış yardımı. BM’nin resmi web sitesinde bu yardım için 50 bin 948 PTT kartı dağıtıldığı ve 254 bin 740 kişiye ulaşıldığı açıklandı. BMMYK Resmi Facebook sayfasından ise konu ile ilgili paylaşılan haberlerde, PTT kartlara tek seferlik 600 ila 900 TL arasında değişen miktarlarda kış yardımı yatırıldığı belirtildi.

6) Gaziantep’te Suriyeliler vatandaşlık için kuyruğa girdi iddiası

Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafla, Suriyeliler’in Gaziantep’te vatandaşlık başvurusu için Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde sıraya girdiği iddia edildi. Ancak BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer’in de paylaştığı fotoğrafın “vatandaşlık başvuru sırasını” gösterdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Fotoğraf 9 Aralık 2016 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) servis ettiği “Suriyelilerin adres bildirimi izdihamında coplu müdahale” başlıklı habere ait. Haberde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yanı sıra; Kızılay gibi yardım kuruluşlarının 100’er liralık yardımından almak isteyen Suriyelilerin, adres bildiriminde bulunmak üzere sabah erken saatlerde Nüfus Müdürlüğü’ne akın ettiği belirtiliyor.



Fotoğraf: DHA



