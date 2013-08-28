Suriyeli yaralılara Mazlumder’den yardım eli

Suriye de 3 yıldan bu yana devam eden özgürlük mücadelesinde yaralananların Türkiye'deki tedavileri devam ediyor. Suriye’nin Azez şehrinden gelen, bir ayağının dizden aşağısını girdiği çatışmada kaybeden 22 yaşındaki Suriye vatandaşı Nedim, Mazlumder Kayseri Şubesinin katkılarıyla bir hafta boyunca misafir edilip kesik ayağına protez taktırılarak Suriye'ye gönderildi.
Geçen yıl Kayseri’ye gelen ve Mazlumder Kayseri şubesi tarafından misafir edilerek kopmuş olan el ve ayaklarının tedavileri yaptırılıp protezleri taktırılarak ülkelerine gönderilen Suriyelilerden sonra bu yıl da çatışmalarda yaralanan el ve ayakları kopmuş Suriyelilere, Mazlumder Kayseri Şubesi ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları ve şahısların yardım ve destekleri ile hayatlarını devam ettiren Suriyeli ailelerden sonra savaşta el ve ayakları kopan Suriyelilere el ve ayak protezlerini taktırıp yol masraflarını karşılayarak ülkelerine gönderme konusunda Mazlumder Kayseri Şubesi'nin çalışmaları bu yıl da sürüyor. Geçen hafta Suriye’nin Azez şehrinden misafir olarak gelen, bir ayağının dizden aşağısını girdiği çatışmada kaybeden 22 yaşındaki Suriye vatandaşı Nedim, Mazlumder Kayseri Şubesi'nin katkılarıyla bir hafta boyunca misafir edilip kesik ayağına protez taktırılarak Suriye'ye gönderildi.
Geçen yıl Kayseri’ye gelen ve Mazlumder Kayseri şubesi tarafından misafir edilerek kopmuş olan el ve ayaklarının tedavileri yaptırılıp protezleri taktırılarak ülkelerine gönderilen Suriyelilerden sonra bu yıl da çatışmalarda yaralanan el ve ayakları kopmuş Suriyelilere, Mazlumder Kayseri Şubesi ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşları ve şahısların yardım ve destekleri ile hayatlarını devam ettiren Suriyeli ailelerden sonra savaşta el ve ayakları kopan Suriyelilere el ve ayak protezlerini taktırıp yol masraflarını karşılayarak ülkelerine gönderme konusunda Mazlumder Kayseri Şubesi'nin çalışmaları bu yıl da sürüyor. Geçen hafta Suriye’nin Azez şehrinden misafir olarak gelen, bir ayağının dizden aşağısını girdiği çatışmada kaybeden 22 yaşındaki Suriye vatandaşı Nedim, Mazlumder Kayseri Şubesi'nin katkılarıyla bir hafta boyunca misafir edilip kesik ayağına protez taktırılarak Suriye'ye gönderildi.