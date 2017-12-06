"Suriyeliler için 84 milyar lira harcandı"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılar ile ilgili iddialarına cevap verdi. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının birkaç gündür Türkiye'yi suni bir gündemle meşgul etmeye, bunun üzerinde ucuz siyaset oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.



Bu hikayeyi daha önce de gördüklerini ifade eden Akdağ, "Kılıçdaroğlu'nun aşağı yukarı sekize yakın böyle iddiası var, hepsi fos çıktı. Bu, Türkiye'de ciddi bir ana muhalefet boşluğu olduğunu gösteriyor ve bu bizi üzüyor" dedi.



Akdağ, "Kasım kasım kasılarak, 'ben eski maliyeciyim, mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirimden' başka bir şey bilmeyen Sayın Kılıçdaroğlu, Türk siyasetine yazık ediyor. Aslında Türk siyasetine de yazık etmesi mümkün değil, kendisine yazık ediyor, kendi partisine zarar veriyor. Her geçen gün güvenirliliğini biraz daha kaybediyor" diye konuştu.



Suriyeli geçici sığınmacılar için harcanan 30 milyar dolar meselesi olduğunu dile getiren Akdağ, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği, "Biz Suriyeli kardeşlerimize 30 milyar dolar para harcadık" sözünü diline dolayarak, bunun hesabını istediğini belirtti.



Akdağ, bir televizyon programında, toparlanmış rakamlar olarak bunun nasıl gerçekleştiğini ifade ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyelilerin, yıllardır ülkemizde yaşadıklarını; barınma, yiyecek, giyecek, eğitim ve sağlık ihtiyaçları ile diğer belediyecilik ihtiyaçlarından yararlandıklarını ve hesabın da buna göre yapılması gerektiğini söyledim. OECD ve göçmen ağırlayan birçok ülkenin hesaplamalarında bütün bunlar yan yana getiriliyor. Kamunun genel bütçesinden harcanan paralar, belediyelerin yaptığı masraflar, sivil toplumun harcamaları ya da vatandaşların doğrudan doğruya yaptığı destekler, bunların hepsi toplanarak hesaplar ortaya çıkıyor. Avrupa ve OECD ülkelerine baktığımız zaman, kişi başına ayda bir göçmen için bin eurolar, bin 500 eurolar, bazen bunun daha üstünde rakamlar konuşuluyor.



Benim konuşmama istinaden Sayın Bülent Tezcan'ın başlatmaya çalıştığı bir polemiğe Sayın Kılıçdaroğlu da balıklama daldı. Bunu sosyal medya trolleri ile de yaymaya çalışıyorlar. Bir cümlenin üzerinden bir hikaye ve roman bina etmeye çalışıyorlar ama bunu başaramayacakları kesin. Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında, 'Suriyelileri sormuştuk, 30 milyar dolar harcadık dediler, Recep Akdağ, (yol yaptık, yoldan Suriyeliler geçmiyor mu?) diye cevap verdi' dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmamın bir bölümünü aldığı için böyle bir yanlışa düşmüş oldu. Hesap ve maliye uzmanı olduğunu kasım kasım kasılarak ifade eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru danışmanları olsa, bu hesapları kendileri de yapabilirler."



"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 300 BİN SURİYELİ VAR"

Akdağ, Türkiye'de 2011'den beri misafir olan geçici barınma statüsündeki Suriyelilerin sayısının, yıl-kişi hesabıyla 12 milyon kişiye tekabül ettiğini söyleyebileceklerini bildirdi. Akdağ, "Yani şu anda 3 milyon 300 bin kişi var. Onlar geçen yıl da bu kadardılar, toplarsanız 6 milyon 600 bin kişi yapar. Geriye doğru 2011'e giderseniz 12 milyon kişi. Bunu 30 milyar dolara bölerseniz, aşağı yukarı ayda kişi başına 200 dolar gibi bir rakam çıkmaktadır. Bu, sadece bir kişinin yiyip içmesi ya da barınması ile ilgili maliyet değildir. O kişinin bütün kamu hizmetlerinden aldığı hizmetin bedeli bunun içerisindedir. Konuşulan rakamın çok büyük bir rakam olmadığı, aksine Batılı ülkelerin hesaplamaları ya da kamuoyuna takdimleri dikkate alınırsa son derece verimli, maliyet açısından kontrollü bir harcama olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.



SURİYELİLER İÇİN HARCANAN MALİYETİN ANALİZİ

Sektörel bazlı olarak Suriyelilere harcanan maliyet analizini çıkardıklarını belirten Akdağ, 2011'den bu yana 7 yıl içinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Suriyelilere 5 milyar 586 milyon 594 bin lira harcadığını; güvenlik ve kamu düzeni hizmetleri için 9 milyar 228 milyon 707 bin lira, sağlık hizmetleri için 16 milyar 30 milyon 111 bin lira, eğitim hizmetleri için 15 milyar 489 milyon 968 bin lira, belediyecilik hizmetleri için 17 milyar 527 milyon 481 bin lira harcandığını söyledi.



Akdağ, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 milyar 630 milyon 457 bin lira harcandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çeşitli vakıflar, dernekler, özellikle Türk Kızılayı tarafından 2 milyar 58 milyon 122 bin lira, belediyeler tarafından düzenlenen kampanyalar için 312 milyon 92 bin lira, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 780 milyon 807 bin lira, kamplardaki amortisman maliyeti olarak 1 milyar 505 milyon 386 bin lira, diğer sivil toplum kuruluşlarının kayıtlı proje bazlı yardımları olarak 852 milyon 600 bin lira, vatandaşımızın yardım olarak dağıttığını düşündüğümüz 11 milyar 649 milyon 434 bin lira. Toplam maliyet 84 milyar 880 milyon 541 bin lira. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru danışmanlık yapsın. Bu miktarı bugünün döviz kuruyla dönüştürürse yine yanlış hesap yapmış olur. Çünkü bütün bu miktar 2011'den itibaren harcanan miktara tekabül ediyor. Farklı bir hesaplama ile biraz daha farklı ama buna yakın rakamlar bulursunuz. Böylece, bu bahsettiğim rakamların her yıl harcanan miktarlarının dövize çevrilmesiyle, dolar olarak 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcama yapıldığını öngörüyoruz."