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Suriye'ye Battaniye Kampanyası

Mazlumder Kayseri Şubesi tarafından başlatılan, her Suriyeli mağdura bir battaniye yardım kampanyasına ilgi büyük oldu.

Suriye'ye Battaniye Kampanyası
 10 gün süren kampanya boyunca Mazlumder’e teslim edilen 200’ün üzerinde battaniye ve çok sayıda giysi Suriye’de ki mazlumlara ulaştırılmak üzere Verenel Yardım Derneği’nin Suriye yardım TIR’ı ile Kilis üzerinden Suriye’ye gönderildi.
Kilis’te faaliyetini yürüten Suriye Türkmen kitlesi temsilcileri tarafından Kilis’te teslim alınacak olan battaniye ve giysi yardımları Suriye içindeki mağdur ve mazlumlara ulaştırılacak.
Mazlumder Kayseri şubesi başkan vekili Ahmet Taş, yönetim kurullarının görüşü ile başlattıkları Suriyeli mazlumlara her evden bir battaniye kampanyasına üye ve gönüllülerinin teveccühünden büyük memnuniyet duyduklarını, Kayseri den Suriye mağdurları için başlatılacak yardım kampanyalarına bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vereceklerini söyledi.
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