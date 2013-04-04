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Suriye'ye Paralı Asker Olmak İçin Gitti Ama...

'Suriye'ye Paralı Askerlik Yapacağım' Diye Çıktı Bir Daha Haber Alınamadı

Suriye'ye Paralı Asker Olmak İçin Gitti Ama...
 Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'Suriye'ye paralı askerlik yapmak için gideceğim' diyerek evden ayrılan gençten bir daha haber alınamadı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan H.K.'nın dün evden 'Suriye'de paralı askerlik yapacağım' diyerek ayrıldığı öğrenildi. Oğlundan haber alamayan baba N.K.'nın jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ve H.K.'nın bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.  (iha)
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necmettin koçak 5 yıl önce

kimlere kandı onu araştırmalı

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