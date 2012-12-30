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Suriyeye Tıbbi Yardım Götürüyor

Yaklaşık bir hafta önce İngiltere’den yola çıkan ve 10 ambulansın bulunduğu tıbbi yardım konvoyu Kayseri’ye ulaştı.

Suriyeye Tıbbi Yardım Götürüyor
Türkiye’de Yardımeli Derneği tarafından da desteklenen, İngiltere’de bulunan SKT Valfare öncülüğünde tıbbi malzeme taşıyan konvoy dün gece Kayseri’ye ulaştı. 55 kişinin bulunduğu konvoyun Kayseri’den Adana’ya gideceğini söyleyen Yardımeli Derneği görevlisi Osman İlhan, “Yanı başımızda, komşumuz olan, aile bağlarımızın dahi hala devam ettiği, akrabalık ilişkilerinin olduğu Suriye’de insanlık adına utanç veren bir dram yaşanıyor” dedi.
İç savaşın özellikle sivilleri, savunmasız insanları vurduğunu söyleyen İlhan, “Son birkaç gündür ekmek kıtlığı yaşanan şehirlerde, fırın önünde bekleyen insanlar, savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Fırın önünde bekleyen insanlara saldırı, insanlık adına Suriye iç savaşının en acımasız ve en utanç veren yüzüdür” ifadesinde bulundu.
İlhan, “İnsanlık adına tüm çabamız ve gayretimiz. Kış geldi, beklemeye vakit yok, tahammül kalmadı. İnsanlar yardım bekliyor” diyerek Kayserili vatandaşları da bu yardım çağrısına destek vermeye davet etti.
10 ambulans ve 10 TIR’ın bulunduğu tıbbi yardım konvoyunun Kayseri’den sonra Adana ve ardından Hatay’a gideceği bildirildi.
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