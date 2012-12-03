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Suriye'ye Yardım Kampanyası

İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şubesi ‘Çaresizler’ adı altında Suriyeliler için yardım kampanyası başlatacak.

Suriye'ye Yardım Kampanyası
Başlatılacak olan yardım kampanyasını duyurmak için bir açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yağmur, “20 aydır devam eden olaylar nedeniyle Suriye halkı oldukça zor günler yaşıyor. Şehirlerin bombalanması ile halkın büyük bölümü evlerini terk ederek başka şehirlere ve ülkelere göç etmek zorunda kaldı.” diye konuştu.
Ülkede 3 milyon kişi evlerini terk ettiğini, ticaret hayatı ile hayvancılık ve tarımındurma noktasına geldiğini, ifade eden Yağmur, kampanyanın 30 Aralık'a kadar devam edeceğini kaydetti. Yağmur, “Kampanyamız çerçevesince Kayseri halkının yardımlarını daha kolay ulaştırabilme adına bağış kabul noktaları oluşturduk. Bu noktalar, fuar içi Dünya Ticaret Merkez,, Hunat Medresesi, Yoğunburç otopark içi, Talas Osmanlı Evi yanı, Anayurt Selçuklu Evi yanı, Belsin mahalle pazaryeri ve tüm mahalle muhtarlıklarımız.” diye konuştu.
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