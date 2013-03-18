Ayhan Uzandaç, “Bilindiği üzere; Türk Kızılayı olarak Nisan 2011 tarihinden bu yana yürütmekte olduğumuz Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına geçici barınma, beslenme yardımları ile birlikte sağlıklı koşullar altında yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacak her türlü insani yardım sağlanmaktadır. Öte yandan, Türkiye-Suriye sınırının ötesinde zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermekte olan ülkeleri içinde yer değiştirmiş ihtiyaç sahiplerine ise sınır boyunca ülkemiz tarafında kurulup işletilen 6 Yardım Kabul Merkezi vasıtasıyla ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesi temin edilmektedir. Şube Başkanlığımız başlatmış olduğu yardım kampanyası dahilinde yardım malzemelerini duyarlı halkımız sayesinde temin etmiş bulunmaktayız. Malzemeler Şanlıurfa Akçakale Yardım Toplama Merkezine Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan bir heyet nezaretinde teslim edecektir. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür ederim. İyiliğiniz Kızılay’a emanet içiniz rahat olsun” diye konuştu.
Suriye'ye Yardım Tırı Yola Çıkıyor
Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Türk Kızılayı olarak nerde insan ızdırabı varsa orada acıları dindirmek için görev aldıklarını belirterek, Suriye’deki yardıma muhtaç olanlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin yarın yola çıkacağını bildirdi.
18 Mart 2013 Pazartesi 19:25
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