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‘Sushi atölyesi’ kuruluyor

Başyazıcı Grubu tarafından hayata geçirilen Kayseri’nin ilk yaşam merkezi Mix Kayseri’de ‘Sushi Atölyesi’ kuruluyor. Mix Kayseri müdavimleri Japon mutfağının en sevilen lezzeti sushi’yi kendi elleriyle yapmanın keyfini yaşayacak.  

‘Sushi atölyesi’ kuruluyor

Kayseri’nin ilk yaşam merkezi Mix Kayseri, bugüne kadar yogadan sabah sporuna, sanat atölyesi çalışmalarından çikolata workshopuna kadar birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mix Kayseri şimdi de bir ilke imza atarak Uzakdoğu lezzetlerini Kayserililerle buluşturacak.
 


Dünya mutfağından farklı lezzetleri denemek ve tatmak isteyenler için Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmez lezzeti sushi’nin tüm inceliklerinin öğretileceği  ‘Sushi Atölyesi’ Mix Kayseri’de kurulacak.  19 Şubat Pazartesi günü saat 18.00- 21.00 arasında Mix Kayseri’de Uzakdoğu lezzetlerini Kayserilerle buluşturacak olan ‘Sushi Atölyesi’ne tüm Kayserililer davetli. Biletler Yaşam Merkezinde satışa sunuluyor.
 
Kayseri’de klasik AVM algısını yıkarak sektöre yepyeni bir boyut kazandıran Mix Kayseri’de, yıl boyunca misafirlerine farklı deneyimler sunmaya ve birbirinden renkli etkinliklere imza atmaya devam edecek.
Kurum Haberi
 
 

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BaşyazıcıGRUBUAyseriMixSushiAtölyesiJapon
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