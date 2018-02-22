Süt hasılatını Mehmetçiğe gönderdiler

Karatay mahallesinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Ak Parti İlçe Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.







Bünyan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Adem Altuntaş, törende yaptığı konuşmada; ”Devletimizin gücü çok şükür her şeye yetiyor. Bizler sadece çam sakızı çoban armağanı devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için böyle bir kampanya yaptık.







Üreticilerimize teşekkür ediyorum hepsi çok duyarlı davrandı ve 33 bin litre süt toplandı. Kendileriyle paylaştığımızda Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız destek oldular kendilerine de birliğimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve askerimizi korusun” dedi.







Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ise; ”Ordumuzun İstiklal ve İstikbal savaşı verdiği bugün de bu hassas düşüncenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim YPG’si, PKK’sı, YPJ’si, DAEŞ’i her türlü terör örgütünü bir arada gördüğümüz ve yedi düvelin bir arada ülkemize karşı nasıl bir tutum takındığını hepimiz görüyoruz. Bu millet sinesindeki iman ile Allah’ın izniyle bu hainlere, bu bölücülere, bu emperyalistlere, bu kan emicilere hak ettiği dersi İnşallah veriyor, vermeye de devam edecek. Afrin şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin birer Mehmetçik olarak Afrin’de, Musul’da ve Kerkük’te hainlere karşı savaşacağımızın tüm dünya tarafından bilinmesini istiyorum. Ben tekrar hassas yaklaşımınızdan dolayı ve evladı vatana yalnız olmadığını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.







Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de kampanyayı duyduğunda oldukça duygulandığını ifade ederek, kampanyaya destek olan askerimizin yanında duran herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Türk Bayrakları eşliğinde araçlar uğurlandı.

Kurum Haberi

