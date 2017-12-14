Suudi Arabistan gazetesinden PKK'lı ile röportaj!

Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, PKK'lı ile yaptığı uzun bir röportajı yayınladı. Gazete, röportaj yaptığı PKK'lının Rıza Altun'u, "PKK'nın Dışişleri Bakanı" ve "Abdullah Öcalan'ın Suriye'de kaldıkları sıradaki arkadaşlarından biri" olarak nitelendirdi.

"BENİM İÇİN BİR FIRSAT"



Röportajı gerçekleştiren gazeteci Abdullah el-Gadvi, bu buluşmayı bir "fırsat" olarak değerlendirerek, "Bir gazeteci olarak; terörist şeklinde nitelendirilen ve Türk makamlarınca arananlar listesinde bulunan biriyle buluşmak, benim için bir fırsat." ifadesini kullandı.

Röportajın, yaklaşık üç ay önce Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. PKK'lı Altun, Suudi gazetesinde yayınlanan röportajında, PKK'nın Suriye'de rejim güçleri ve ABD ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, bu ilişkinin bir "zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

PYD'nin ABD ve Rusya'yla ilişkisi hakkında ise Altun, "Siyasi olarak, ABD ile ayrı düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

Körfez ülkeleri dışişleri bakanları, 13 Ekim 2016'da Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda, PKK ve diğer terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Türkiye'nin kendisini müdafaa hakkını desteklediklerini açıklamıştı. (timeturk.cok)