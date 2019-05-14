Suya konutta zam yok, iş yerinde indirim var

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nın ardından ücret tarifelerinin de karara bağlanacağı KASKİ’nin genel kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurula, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlık etti. Genel Kurulda öncelikle genel kurul başkan vekillikleri, divan katibi ve plan bütçe komisyonu üyeliklerine seçim yapıldı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu organlara seçilen isimlerin KASKİ’de de aynı görevlere getirilmesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. KASKİ Genel Kurulunda içme suyu ücret tarifesi de görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konutların içme suyu ücretlerine zam yapmama, iş yerlerinin ücretlerinde ise yüzde 25 indirim yönünde karar aldıklarını ifade ederek bu kararla ilgili teklifi genel kurul üyelerinin onayına sundu. Karar, oybirliği ile kabul edildi. Kasım 2018’deki Genel Kuruldan bu yana TEFE ve TÜFE’nin sabitlenmesi nedeniyle artırılmayan su ücretlerinin önümüzdeki dönemde de artırılmamasına karar verildi. Meskenlerde su ücretlerine zam yapılmazken iş yerlerinde de indirime gidildi. Meskenlerde 3,94 TL iken iş yerlerinde 7,88 TL olan su ücretleri, iş yerlerinde yüzde 25 indirime gidilerek 7,88 TL’den 5,91 TL’ye çekildi.

KASKİ Genel Kurulu’nda ayrıca 11 ilçe ile ilgili yönetmelik de hazırlanarak, imar barışından faydalanılan ve yeni yapılan evlere su bağlantısı sırasında alınan bağlantı ücretlerinde de indirim yapılmasına karar verildi.

