Tabii Afetlerden Etkilenen Çiftçilerin Kredi Borçları Bir Yıl Süreyle Erteleniyor

2018 yılında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki borçları bir yıl süreyle ertelenecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayımlanan duyuru şu şekilde:

"24 Haziran 2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2018/11983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar İlimizde meydana gelen deprem, şiddetli rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelemesi yapılacaktır.

Bu kapsamda tabii afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen çiftçilerimizin düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçları %3 faizle bir yıl süreyle ertelenecektir.

Borç Ertelemesi ile ilgili çalışmalar İl ve İlçe Müdürlüklerimizde başlamış olup çeşitli afetlerden etkilenen bütün çiftçilerimizin borç erteleme imkanından faydalanabilmesi için en kısa sürede bağlı oldukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gereklidir.

Ayrıca çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ile ilgili İlçe Hasar Tespit Komisyonu Kararından sonra üreticilerimizin 1 ay içerisinde Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine de dilekçe ile müracaat etmeleri gereklidir."