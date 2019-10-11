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Tabip Odaları: “Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız”

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 18 Tabip Odası olarak yaptıkları ortak açıklama ile Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatına” destek verdi.

Tabip Odaları: “Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız”

Per: “Ülkemizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı Suriye’nin kuzeyinde başlatılan “ Barış Pınarı Harekâtı” mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik adımların atıldığı bu bataklığı, Türk Ordusu kurutacaktır. Tabip Odaları olarak, Devletimiz ve kahraman Türk Ordumuzun her zaman yanındayız. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin” dedi.

Basın açıklamasına destek veren Tabip Odaları ise şunlar: Kayseri Tabip Odası, Konya Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Sivas - Erzincan Tabip Odası, Niğde Tabip Odası, Çorum Tabip Odası, Erzurum Tabip Odası, Karaman Tabip Odası, Zonguldak Tabip Odası, Afyonkarahisar Tabip Odası, Nevşehir Tabip Odası, Amasya Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Sakarya Tabip Odası, Kırşehir Tabip Odası, Kastamonu Tabip Odası, Çankırı Tabip Odası, Tokat Tabip Odası. 

İHA

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