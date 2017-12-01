Taha Carım Bulvarı açılıyor 

Başkan Memduh Büyükkılıç, bölgenin imar yapılanmasında hızlı değişim olacağını hatırlatarak, “Belediye olarak bulvar ve caddelerin açılmasına büyük önem veriyoruz.











Çünkü yol demek medeniyet, planlı yapılanma ve sağlıklı kentleşme demektir. Yol demek ekonomi ve istihdam demektir. Taha carım Bulvarı açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.









Taha Carım Bulvarı’nın ilçe ve semt halkına hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin bu ekonomiye ve istihdama vermiş olduğu önemin Kayserililer tarafından takdir edildiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

