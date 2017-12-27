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Takan: Gül'ün çıkış yapması an meselesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Yeni Çağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 'Abdullah Gül'ün çıkış yapması an meselesi' dedi.

Takan: Gül'ün çıkış yapması an meselesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Yeni Çağ gazetesinde yayımlanan "Saray, Bahçeli'den kurtulmak için yeni formül buldu!.." isimli yazısında "Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının an meselesi “olduğunu söyledi.



Yazının ilgili bölümü şöyle;
“Kaotik bir ortamda gerginliğin artarak devam ettiği siyasetin kulislerinde -özellikle AKP'de- Abdullah Gül'ün çıkış yapmasının ‘an meselesi’ olduğu konuşuluyor. İktidar kulislerinden pompalanan söylentilere göre, Abdullah Gül, R. Erdoğan'a ‘gidişatın çok kötü ve tehlikeli olduğunu, bundan vazgeçmesi gerektiği’ konusunda çok dil dökmüş ancak ‘dinletememiş.’ Yine iddialara göre, ‘Abdullah Gül, yakında, bir yanına Ali Babacan'ı diğer yanına eski bir yüksek yargı organının başı olan ismi alarak açıklama yapmaya hazırlanıyor’muş!..
Dediğim sırada... Abdullah Gül'ün sosyal medya üzerinden son KHK'larla ilgili gayet nazik kıvamda yaptığı açıklama, haber kanallarının ekranlarına alt yazı olarak düştü. Dur bakalım ne olacak?”
Timetürk

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ErdoğanBahçei11. CumhurbaşkanıAbdullah GülAHMET TAKAN
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