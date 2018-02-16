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Taksicilerden Mehmetçik’e destek 

Kayseri’de bir grup taksici, Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla taksileri ile şehir turu düzenledi. 

Taksicilerden Mehmetçik’e destek 

Kayseri’de Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatına destekler devam ediyor. Kayserili taksicilerde, operasyona destek vermek amacıyla Türk bayrakları ile donattıkları taksileri ile şehir turu düzenledi.
Etkinlik hakkında bilgiler veren taksici Hakan Göğdere, “Bugün aziz şehitlerimize, gazilerimize, ordumuza ve polis teşkilatımıza karşı em büyük görevimiz, onların uğrunda şehit olduğu değerler etrafında yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, berberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Bölücü terörist ve anarşist unsurların Türk milletinin bütünlüğüne ve devletin varlığına karşı giriştikleri yasadışı terör eylemleri ve saldırılarını bastırmak için yapılan mücadeleleri biz taksici esnafı olarak kanımızı son damlasına kadar devletimizin ve yüce ordumuzun yanındayız. Onların aziz hatıralarına karşı göstereceğimiz en büyük saygı hakkın, hukukun ve kardeşliğin ile birlik ve beraberliğimizin yanında yer almaktır” ifadelerini kullandı.

İHA
 

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Anahtar Kelimeler:
AfrinKayseri
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