Taksilerin çalışma düzeni değişti

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde faaliyet gösteren taksilerin çalışma düzeni yeniden ayarlandı. Vali Günaydın, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 30 Mart Pazartesi gününden itibaren Kayseri'de faaliyet gösteren ticari taksilerin plakasının son hanesine göre sınırlama getirildiğini açıkladı. Vali Günaydın, "Bu kapsamda birinci gün olan 30.03.2020 Pazartesi günü saat 00.00'dan 30.03.2020 saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistemin takip eden diğer günlerde ardışık olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadesinde bulundu.

Polis ekipleri ve taksiciler yeni çalışma düzeni ile ilgili olarak bilgilendirilirken, Şoförler Odası tarafından da tüm taksi şoförlerine SMS ile bilgi verilecek.



