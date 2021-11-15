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TALAS ANTİKA PAZARINA YOĞUN İLGİ

Yalnızca Talas’ın değil Kayseri’nin en dikkat çekici sosyo-kültürel etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı ve Antika Mezatı yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi, alışveriş yaptı.

TALAS ANTİKA PAZARINA YOĞUN İLGİ

Şehir içinden ve şehir dışından antika tutkunlarının bir araya geldiği pazarda Başkan Yalçın, standları gezerek antikaseverler ve antikacılarla sohbet etti.
İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında 'Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın 2. Pazar günü kurulan pazarda bu hafta da birbirinden değerli antika ürünler alıcısıyla buluştu.
MEZATA İLGİ BÜYÜKTÜ
Pazarda ayrıca günün sonuna doğru Kemal Erol’un organizatörlüğünde antika mezatı gerçekleştirildi. Antika ev eşyalarından, sanat eserlerine, koleksiyon ürünlerinden antika silah ve bıçaklara kadar pek çok değerli ürünün satışa sunulduğu mezat, antikaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.
 

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TalasTalas Antika Pazarı
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