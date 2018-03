Talas Belediyesi, Antalya'yı Geçti

Başkan Yıldırım, Bahçelievler Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada mahalle muhtarı Uğur Baltalı ile birlikte çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Asfaltlama işinde çalışmanın zorluğundan bahseden Başkan Yıldırım, çalışan personele tatlı ikram etti. Başkan Yıldırım, makine parkının artık son model araçlarla dolu olduğunu belirterek, asfalt kalitesinin de arttığının altını çizerek şöyle konuştu:

“İnsanımız, şehrimiz, hizmetin en iyisini hak ediyor. Her geçen gün büyüyen Talas’ta işlere yetişmek o kadar kolay değil. 8 yıl önce 30 bin olan Talas nüfusu bugün 110 bini aştı. Her yıl nüfus ortalama 10 bin artıyor. Dolayısıyla bir taraftan mevcudu yeniliyorsunuz diğer yandan yeni alana giriyorsunuz. Ama çok şükür hepsinin üstesinden geliyoruz. Bahçelievler Mahallemizde 2012 yılı sonuna kadar işleri yetiştireceğimizi söylemiştik, çok şükür hedefimizi tutturduk. Aletimiz işliyor ki elimiz övünüyor. Son sistem ekipmanlarımız her yerde gece gündüz çalışıyor. Özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Emek, niyet, imkan ve insanımızın güzelliğiyle böyle kaliteli işler ortaya çıkıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılındaki asfalt miktarını kendi kitapçıklarından okudum. Doğrusu kendimize ne kadar hak versek azdır diye sevindim. Kendi kitapçıklarında 2011 yılında 123 bin ton asfalt döktükleri yazıyor. Talas Belediyesi bu yıl şu ana kadar 60 bin ton asfalt döktü. Bu rakam kişi başı yarım ton asfalt demek. Antalya’nın büyükşehir nüfusu 1 milyon 88 bin kişi. Biz ayrıca 140 bin ton da satıh asfalt çalıştık. Çünkü altyapısı bitmemiş yerlerde satıh çalışmamız gerekir. Yoksa bu sıcak asfaltı kestirmemiz yazık günah olur”

Bahçelievler Mahalle muhtarı Uğur Baltalı ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yıldırım’a teşekkür ederek, geçen yıl söylenen 2012 yılının sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanacağı sözünün yerine getirildiğini söyledi. Muhtar Baltalı, “Allah Rifat Başkan’dan razı olsun. Dökülen asfaltın kalitesi de ortada” dedi.