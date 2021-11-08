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TALAS ÇINARALTI'NDAN OTANTİK LEZZETLER

Talas Belediyesi tarafından Gölbaşı Meydanı’nda hizmete açılan Çınaraltı Kafe, otantik lezzetleriyle büyük beğeni topluyor.

TALAS ÇINARALTI'NDAN OTANTİK LEZZETLER

Tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’nin hemen girişinde hizmet vermeye başlayan Çınaraltı Kafe’de servis edilen Selanik Göçmen Böreği büyük ilgi görüyor.
Kendine has lezzeti ve dikkat çeken sunumuyla tarihi Ali Saip Paşa Caddesi’ni gezmeye gelenlerin beğenisini kazanan Selanik Göçmen Böreği, kısa sürede aranan lezzetler arasına girdi.
Bunun yanı sıra sucuk ekmek, ızgara köfte, diğer fast food çeşitleri ve soğuk sıcak içecekleriyle Çınaraltı Kafe, 12.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Tarihi dokusu, nezih ortamı, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile Çınaraltı Kafe sizleri bekliyor.
 

Kurumsal

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