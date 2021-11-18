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Öne Çıkanlar MUSTAFA YALÇIN Kocasinan Belediyesi ABD Kayseri valiliği tarım ve orman bakanlığı

TALAS, KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

TALAS, KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDA

Kadın Girişimciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, üretime katılmak isteyen kadınlara destek olduklarını ifade ederek, “19 Kasım, ülkemizde ve dünyada Kadın Girişimciler Günü olarak kutlanıyor. Kadınlarımızın üretime katılması, özellikle ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlaması önemli bir konu. Biz de belediye olarak bu hususta gerekli katkıyı sağlıyor ve kadınlarımıza destek oluyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nı kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımız, evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünleri alıcısıyla buluşturuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp ev ekonomisine katkı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
“MESLEK KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”
Kadınlara yönelik girişimcilik kursu düzenlediklerini ve ayrıca çeşitli branşlarda açtıkları meslek edindirme kurslarıyla kadınları meslek ve iş sahibi yaptıklarını aktaran Başkan Yalçın mesajını, “Ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında düzenlediğimiz kurslara kadınlarımızın hem boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini hem de geçimlerine katkı sağlayacak bir beceri kazanmalarını hedefliyoruz. Kurslarda elde ettikleri bilgi ve beceriyi değerlendirip ev ekonomisine katkı sağlayan çok sayıda girişimci kadın var. Ben bu vesileyle tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, Kadın Girişimciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde tamamladı.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
TalasKadın Girişimciler
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