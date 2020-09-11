Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Talas'ta Atlar Koşacak

Talas Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu gerçekleştirilecek.

Talas'ta Atlar Koşacak
Türkiye Binicilik Federasyonu, Kayseri Atlı Spor Kulübü ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından Talas Belediyesi’nin desteği ile 12-13 Eylül tarihlerinde organize edilecek yarışmalara İstanbul, Bursa ve Kayseri’den toplam 41 sporcu katılacak.
12 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’de Akçaya Model Uçak Pisti’nden start alacak yarışmalara pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak.
13 Eylül Pazar günü de 08.00’de başlayacak yarışlar saat 17.00’de sona erecek. Organizasyon saat 18.00’deki ödül töreni ile noktalanacak.
ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI NEDİR?
Atın sürat ve dayanma yeteneğinin test edildiği bir yarışmadır. Bu yarışma kapsamında atların çeşitli durumlara karşı ne kadar dayanıklı olabildikleri ölçülür. Atların zamana ve parkura karşı yapılan yarıştan başarılı ve sağlam bir şekilde çıkabiliyor olması önemlidir.
Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları da 2 gün boyunca 10-120 km. arasında değişen farklı parkurlarda gerçekleştirilecek.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.